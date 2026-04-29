Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ФІФА хоче зобов'язати клуби мати на полі щонайменше одного вихованця до 21 року – ЗМІ

Олександр Булава — 29 квітня 2026, 19:41
Джанні Інфантіно
Getty Images

ФІФА розглядає пропозицію, якою може зобов'язати клуби постійно мати на полі принаймні одного вихованця віком до 20 або до 21 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі керівництво організації ухвалило провести консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо запропонованого зобов'язання. Проєкт планують представити наступного року.

Правило має бути спрямоване на розвиток молодіжного футболу.

Читайте також :
Ми маємо боротися з ним усіма силами: Інфантіно – про расизм у футболі

Напередодні Міжнародна рада футболу та ФІФА ухвалили запровадження так званого "закону Вінісіуса", який забороняє гравцеві прикривати рота, коли він щось розповідає суперникові.

Білий дім відповів критикам вручення Трампу Премії миру від ФІФА: Вони страждають на важку форму "антитрампізму"
Червона картка за прикривання рота: ФІФА та IFAB ухвалили "закон Вінісіуса"
У Норвегії закликали скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
ФІФА хоче додатково анульовувати жовті картки на ЧС-2026
ФІФА погодилася збільшити призовий фонд ЧС-2026

Останні новини