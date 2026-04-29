ФІФА хоче зобов'язати клуби мати на полі щонайменше одного вихованця до 21 року – ЗМІ

ФІФА розглядає пропозицію, якою може зобов'язати клуби постійно мати на полі принаймні одного вихованця віком до 20 або до 21 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Наразі керівництво організації ухвалило провести консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо запропонованого зобов'язання. Проєкт планують представити наступного року.

Правило має бути спрямоване на розвиток молодіжного футболу.

Напередодні Міжнародна рада футболу та ФІФА ухвалили запровадження так званого "закону Вінісіуса", який забороняє гравцеві прикривати рота, коли він щось розповідає суперникові.