ФІФА дозволила трансляторам показувати рекламу під час пауз на воду на ЧС-2026

Микола Літвінов — 5 березня 2026, 19:58
Міжнародна федерація футболу дозволила трансляторам показувати рекламні ролики під час трихвилинних пауз на воду на чемпіонаті світу-2026

Про це повідомляє ESPN.

Тепер телеканали матимуть два варіанти ефіру у таких ситуаціях: розділений екран, де дозволена виключно реклама партнерів турніру, або ж повноцінна пауза з будь-якими промороликами.

Для мовників встановили часові рамки, адже реклама не може починатися протягом перших 20 секунд після свистка арбітра і повинна завершитися більш ніж за 30 секунд до поновлення гри.

Нагадаємо, що нещодавно ФІФА презентувала постер на майбутній чемпіонат світу.

Сам турнір стартує 11 червня поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки в Мехіко.

Також раніше повідомлялося, що збірна Ірану може пропустити турнір в США після смерті аятоли Хаменеї.

ФІФА Чемпіонат світу-2026 з футболу

