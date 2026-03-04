Перший в історії: ФІФА помпезно презентувала офіційний постер ЧС-2026

ФІФА представила офіційний постер чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Над дизайном головного постера Мундіалю вперше працювали три художники, які представляють три країни-господарки турніру.

"ЧС-2026 – це перший в історії чемпіонат світу з футболу, який проводиться спільно трьома країнами. Офіційний постер турніру оспівує дух співпраці, захоплення та єдність цього унікального моменту в історії. Вперше в історії чемпіонатів світу три художники об'єднали свої зусилля для створення офіційного постера турніру ФІФА. Художники Карсон Тінг (Канада), Мінерва GM (Мексика) та Генк Вілліс Томас (США) поєднали свої таланти та художні стилі, щоб створити роботу, яка демонструє, як спільна пристрасть до футболу об'єднує світ", – йдеться у заяві ФІФА.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

На турнірі 2026 року також буде представлено комплект офіційних постерів 16 міст-господарів ЧС-2026. Ця колекція витворів мистецтва також увійде в історію як перший набір офіційних плакатів Мундіалю, присвячених конкретним містам.

Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді.

Раніше повідомлялося, що збірна Ірану може пропустити турнір в США після смерті аятоли Хаменеї.