Зірковий форвард Барселони – про своє клубне майбутнє: У футболі ніколи не знаєш, що станеться

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес висловився щодо свого майбутнього на тлі чуток про можливий перехід до французького ПСЖ.

Його цитує AS.

За його словами, у нього є чинний контракт із "блаугранас", але водночас він не став категорично відповідати щодо свого можливого відходу з каталонської команди.

"У мене є контракт із Барселоною, але у футболі ніколи не знаєш, що станеться. Я чекаю, щоб ухвалити правильне рішення. Поки що не знаю. Чи маю я клуб своєї мрії? Моя мрія – бути щасливим", – заявив Ферран.

У ЗМІ вже була інформація, що парижани просунулися у перемовинах щодо трансферу чемпіона світу-2026. Вже відбувся новий раунд діалогу, але Барселона прагне зберегти у своєму складі 26-річного форварда. Фінальне рішення буде за самим футболістом, у якого контракт із іспанським грандом до 30 червня 2027 року.

Також зазначалося, що наступний етап перемовин може відбутися лише у тому випадку, якщо Торрес вирішить залишити іспанський гранд. Водночас повідомлялося, що іспанець вже попрощався з командою та оголосив, що хоче продовжити кар'єру у Франції.

Нагадаємо, що Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".