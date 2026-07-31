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Тоттенгем включився у боротьбу за форварда Барселони

Олег Дідух — 31 липня 2026, 16:37
Тоттенгем включився у боротьбу за форварда Барселони
Ферран Торрес
Getty Images

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес може продовжити кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Тоттенгем продовжує пошуки нападника на новий сезон. "Шпори" були зацікавлені у підписанні Елі Жуніора Крупі, проте через серйозну травму нападника Борнмута від його кандидатури відмовилися.

Тепер у сферу інтересів Тоттенгема потрапив Ферран Торрес, який, найімовірніше, покине Барселону влітку поточного року. Головним претендентом на нападника є ПСЖ, з яким у іспанця уже узгоджено особистий контракт.

У минулому сезоні на рахунку Торреса 21 гол і 3 асисти в 49 матчах за Барселону в усіх турнірах. Трансферна вартість форварда оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.

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