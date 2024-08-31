Злякався сирен: потенційний новачок Чорноморця покинув розташування клубу

Потенційний новачок Чорноморця Фернандо Маседо відмовився підписувати контракт з "моряками".

Про це повідомляє ТаТоТаке.

20-річний бразильський вінгер залишив розташування клубу. Таке рішення він прийняв після декількох повітряних тривог в Одесі та через напружену військову ситуацію.

Минулого сезону Маседо виступав у складі молодіжної команди Шеффілд Юнайтед, яку залишив цього літа. Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Напередодні Чорноморець оголосив про перехід центрального півзахисника Шахтаря Кирила Сігеєва — це сьомий гравець "гірників" в Одесі. Влітку до Чорноморця вже перебралися Євген Янович, Михайло Хромей, Данило Удод, Роман Савченко, Іван Петряк та Артур Рудько.