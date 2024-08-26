Завершення саги: футболіст Шахтаря став гравцем Чорноморця

Вінгер донецького Шахтаря Іван Петряк став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту із футболістом наразі невідомі. Раніше Петряк виступав у луганській Зорі та угорських Ференцвароші і Фехерварі. Другу половину минулого сезону Петряк провів у оренді в Поліссі, де зіграв 8 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про те, що Іван стане гравцем Чорноморця. Проте того разу клуби не змогли домовитись про умови.

Напередодні "моряки" підсилились ще одним гравцем Шахтаря, ним став 19-річний півзахисник Євген Яновіч. Данило Удод і Роман Савченко також приєдналися до Чорноморця. Окрім цього, нещодавно клуб підписав Артура Рудька, який минулий сезон провів у донецькому клубі.