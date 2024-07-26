Чорноморець орендує гравця Шахтаря, ще трьох переглядає

Центральний захисник Роман Савченко на правах оренди перейде з Шахтаря в Чорноморець.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, за тим же маршрутом можуть піти вінгер Іван Петряк, центрбек Данило Удод та опорник Михайло Хромей. Усі вони перебувають на перегляді в одеському клубі.

Джерело зазначає, що Удод та Савченко можуть закрити позицію крайніх захисників. Іван Петряк попередні пів сезону на правах оренди провів у Поліссі. Перед тим він тривалий час заліковував серйозну травму.