Чорноморець підписав двох центрбеків Шахтаря

Вихованці Шахтаря Данило Удод і Роман Савченко приєдналися до Чорноморця.

Про це одеський клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.

З пресрелізу "моряків" не зрозуміло, переходи відбулися на правах оренди чи це повноцінні трансфери. Напередодні "ТаТоТаке" писало саме про орендні угоди, а також повідомляло, що на перегляді в Чорноморці перебувають ще два гравці Шахтаря.

Зазначимо, що Удод має досвід виступів в УПЛ — 8 матчів у складі Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення він деякий час грав у резерві арабського Аль-Айна. Савченко також раніше вже грав на дорослому рівні та навіть встиг з’явитися в кількох матчах першої команди Шахтаря.