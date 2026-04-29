Манчестер Юнайтед планує зберегти капітана команди на тлі інтересу з боку клубів Саудівської Аравії – інсайдер

Манчестер Юнайтед має намір зберегти у своєму складі португальського півзахисника Бруну Фернандеша.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що протягом останніх трьох років клуби із Саудівської Аравії намагаються підписати гравця. Керівництво "манкуніанців" сподівається, що участь у Лізі чемпіонів стане ключовим фактором для його рішення залишитися.

Також зазначається, що Фернандеш має чудові стосунки з головним тренером команди Майклом Карріком.

Нагадаємо, що 31-річний гравець виступає за МЮ з січня 2020-го. Від моменту переходу провів за "червоних дияволів" вже 323 гри – по 106 голів та асистів. Його контракт із англійським грандом розрахований до кінця червня 2027-го, а також є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Бруну Фернандеш заявив, що клуб хотів його позбутися перед початком поточного сезону. Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Бруну може покинути МЮ вже у літнє трансферне вікно 2026. Ним зокрема цікавляться два клуби – ПСЖ та Баварія.

Нагадаємо, у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда (2:1 – на користь підопічних Майкла Карріка) Фернандеш оформив 140 результативну дію за Манчестер Юнайтед, віддавши асист на Беньяміна Шешко. Португалець має в активі 70 голів та 70 передач у 226 поєдинках і зрівнявся показником результативності із Кріштіану Роналду.