Схема, мабуть, мала вплив: Магвайр оцінив роботу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про період роботи Рубена Аморіма у клубі.

Його слова передає The Guardian.

Англійський футболіст заявив, що португалець є чудовим спеціалістом. Він упевнений, що той побудує чудову кар'єру, попри невдалі результати з "червоними дияволами".

"Схема, мабуть, мала вплив, бо результати до цього були недостатньо хорошими. Мені складно сказати щось погане про Рубена. Він мені подобається, у нього чудові ідеї. Просто в Манчестер Юнайтед вони не спрацювали. Я впевнений, що в нього буде видатна кар'єра. Але тут не склалося – і ми, гравці, теж повинні взяти на себе відповідальність за це. Він вів клуб у певному напрямку, і я думаю, що заслуговує на велику похвалу за це, оскільки створив хороший, міцний склад", – сказав Магвайр.

Зазначимо, що Рубен Аморім очолював Манчестер Юнайтед з листопада 2024 року до січня 2026-го. Під його керівництвом "червоні дияволи" виграли лише 25 із 63 матчів, не здобувши жодного трофея, хоча грали у фіналі Ліги Європи.

Португальця змінив на посаді головного тренера Майкл Каррік. Він видав серію хороших результатів і наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ.