Ліверпуль втратив хавбека на матч проти Галатасарая через травму

Півзахисник збірної Нідерландів Раян Гравенберх не допоможе Ліверпулю в наступному матчі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

За їхньою інформацією, Гравенберх не полетить із Ліверпулем до Стамбулу на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Фенербахче (4 листопада, 19:45).

Причиною відсутності Гравенберха є травма п'яти, яка турбує його вже деякий час. Зокрема, він пропустив останній матч команди Андоні Іраоли в АПЛ (поразка 0:1 від Арсенала).

Точні терміни відновлення Гравенберха не називаються. У поточному сезоні 24-річний нідерландець відзначився 1 асистом у 12 матчах Ліверпуля в успіх турнірах.

Контракт Гравенберха діє до літа 2032 року, трансферна вартість оцінюється у 75 мільйонів євро.