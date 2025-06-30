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Двоє гравців Фенербахче дали попередню згоду на перехід в Шахтар – ЗМІ

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 20:25
Двоє гравців Фенербахче дали попередню згоду на перехід в Шахтар – ЗМІ
Ірфан Кахведжі
Getty Images

26-річний опорник Фенербахче Ісмаїл Юксек і 29-річний вінгер Ірфан Кахведжі дали свою попередню згоду на перехід в Шахтар, якщо клубам вдасться між собою домовитися.

Про це повідомляє Haberler.

За інформацією видання, попередні перемовини з гравцями провів новий наставник "гірників" Арда Туран, який особисто їм зателефонував.

Тепер очікується, що Шахтар вступить в переговори з Фенербахче. Якщо клубам вдасться домовитися, то футболісти переїдуть в Україну.

Кахведжі в минулому сезоні провів за Фенербахче 42 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти, водночас в активі Юксека 20 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може проводити матчі єврокубків на двох різних стадіонах.

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