Двоє гравців Фенербахче дали попередню згоду на перехід в Шахтар – ЗМІ
Ірфан Кахведжі
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26-річний опорник Фенербахче Ісмаїл Юксек і 29-річний вінгер Ірфан Кахведжі дали свою попередню згоду на перехід в Шахтар, якщо клубам вдасться між собою домовитися.
Про це повідомляє Haberler.
За інформацією видання, попередні перемовини з гравцями провів новий наставник "гірників" Арда Туран, який особисто їм зателефонував.
Тепер очікується, що Шахтар вступить в переговори з Фенербахче. Якщо клубам вдасться домовитися, то футболісти переїдуть в Україну.
Кахведжі в минулому сезоні провів за Фенербахче 42 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 4 асисти, водночас в активі Юксека 20 матчів без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що Шахтар може проводити матчі єврокубків на двох різних стадіонах.