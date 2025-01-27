Федорчук розкритикував Динамо та Шахтар за зимову трансферну кампанію

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що київське Динамо та донецький Шахтар провалили зимову трансферну кампанію.

Цитує наставника Sport.ua.

"Мене неприємно здивували дії наших грандів на трансферному ринку. Кияни взагалі відмовилися від підписання новачків, що свідчить про низький ККД їхніх скаутів.

А коли врахувати, що динамівці можуть втратити Бущана і Попова, то в них можуть виникнути проблеми з позицією воротаря і стопера. Ба більше, кількох лідерів киян просто немає ким замінити. А що коли ті ж Буяльський чи Ванат не уникнуть пошкоджень, чи дискваліфікації?

Чудить й Шахтар, якому ще, на відміну від динамівців, треба виправляти турнірне становище в чемпіонаті УПЛ. "Гірники" у скрутну хвилину продають найстабільнішого свого нападника – Сікана, не виключено, що залишить чемпіона й ще один атакувальний гравець – Зубков. На цих позиціях вибір у донеччан обмежений", – розповів Федорчук.