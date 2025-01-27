Бущан вилетить на переговори з Аль-Шабабом

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан близький до переходу в саудівський Аль-Шабаб.

Про це повідомляє Динамоманія.

Сьогодні, 27 січня, 30-річний футболіст вилетить на переговори з клубом у Саудівську Аравію. Зазначається, що Аль-Шабаб має проблеми на воротарській позиції, тому докладає зусиль, щоб підписати 30-річного українця.

Бущан у сезоні-2024/25 зіграв за клуб у 27 матчах у всіх турнірах, пропустив 30 голів, у 9 матчах відіграв на нуль. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2026 року.

Після 16 турів Аль-Шабаб йде 6-м у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в активі команди 26 очок.

Напередодні повідомлялося, що між клубами відбулися перші переговори. Згодом стало відомо, що трансфер взагалі може зірватися.

Нагадаємо, нещодавно Бущан збільшив кількість "сухих" матчів в УПЛ і наблизився до топ–20 рейтингу воротарів.