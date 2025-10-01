Федорчук назвав гравця юнацької збірної України, який не поступається Ярмоленку та Коноплянці

Колишній головний тренер Таврії та Оболоні Олег Федорчук вважає, що Геннадій Синчук нічим не поступається Євгену Коноплянці, Андрію Ярмоленку, чи Віктору Циганкову у свої роки.

Його слова передає Український футбол.

" Якщо він не матиме важких травм, то у нього дуже хороші перспективи. Синчук зараз виглядає не гірше Коноплянки, Ярмоленка, чи Циганкова у свої роки. Десь Синчук навіть подібний до Циганкова, обидва гравці доволі легкі, швидкі, креативні. Також я б відзначив жорсткість Синчука. Зазвичай технічні футболісти не дуже люблять йти у фізичні контакти, а він цього не боїться. Синчук готовий до контактного футболу – це плюс", – сказав Федорчук.

Зауважимо, що саме Синчук став найкращим гравцем матчу проти Панами в межах 2-го туру групового етапу чемпіонату світу 2025 року з футболу. На його рахунку єдиний гол юнацької збірної України.

Також на рахунку вінгера жовта картка, яку футболіст отримав на останніх хвилинах. Це означає, що Синчук пропустить вирішальний матч групового етапу проти команди Парагваю. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, поділяючи її з саме Парагваєм.