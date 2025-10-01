Визначився найкращий гравець матчу Панама – Україна на юнацькому чемпіонаті світу

Вінгер збірної України U-20 Геннадій Синчук став найкращим гравцем матчу проти команди Панами в межах 2-го туру групового етапу чемпіонату світу 2025 року з футболу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зауважимо, що саме Синчук відзначився єдиним голом України в цьому поєдинку. Він реалізував пенальті на шостій хвилині зустрічі.

Також на рахунку вінгера жовта картка, яку футболіст отримав на останніх хвилинах. Це означає, що Синчук пропустить вирішальний матч групового етапу проти команди Парагваю.

Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 1:1. В першому турі збірна України мінімально обіграла Південну Корею. Після двох турів Україна посідає першу сходинку турнірної таблиці, поділяючи її з Парагваєм.

У третьому турі саме представник Латинської Америки буде суперником для колективу Михайленка. Матч відбудеться 3 жовтня. У разі перемоги – перше місце. Нічия – будуть враховуватися додаткові показники, але Україна вийде до плейоф.