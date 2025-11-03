Федецький – про епізод Ярмоленка та Бондаря: Нічого кримінального не було

Ексгравець збірної України Артем Федецький висловився з приводу сутички Андрія Ярмоленка та Валерія Бондаря у матчі між Динамо та Шахтарем.

Слова ексфутболіста цитує Tribuna.com.

"Знаю Андрія доволі давно, він нормальна, адекватна людина. Можливо, просто був природний інстинкт самозахисту, бо в нього останнім часом були травми, тому так і відреагував. Андрій – неконфліктна абсолютно людина, і щодо червоної картки – не треба це переводити в цирк, балаган. Так, арбітр, можливо, міг попередити, навіть усно. Хоча там такого нічого кримінального не було: схопилися, поспілкувалися", – сказав Федецький.

Нагадаємо, матч між Динамо та Шахтарем відбувся в межах Української Премʼєр-ліги. Гірники здобули перемогу з рахунком 3:1 та закріпили свою перевагу над киянами на 4 очки.

Таким чином, у Динамо перервалася безпрограшна серія в чемпіонаті України, яка тривала 46 матчів.

