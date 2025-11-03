Українська правда
Михавко: Набридло програвати, хочемо нарешті перемогти в єврокубках

Володимир Варуха — 3 листопада 2025, 11:25
Михавко: Набридло програвати, хочемо нарешті перемогти в єврокубках
Тарас Михавко

Центральний захисник Динамо Тарас Михавко поділився очікуваннями від номінально домашнього матчу 3-го туру Ліги конференцій проти боснійського Зриньски.

Про це гравець сказав в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

"Сподіваюсь, що перемоги. Ми усі в команді хочемо також. Набридло програвати кожен раз, пропускаючи два чи більше. Хочемо перемогти і будемо в четвер перемагати, бо дуже зачекались перемоги в єврокубках", – сказав Михавко.

Поєдинок Динамо – Зриньски відбудеться у четвер, 6 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

Після двох турів кияни займають 34-те місце серед 36 учасників Ліги конференцій. Підопічні Шовковського двічі програли у турнірі – Крістал Пелесу та Самсунспору.

Раніше Владислав Кабаєв прокоментував поразку від Шахтаря в УПЛ.

Гол у компенсований час, вата і дебют Бленуце: Динамо не втримало перемогу над Оболонню

