Михавко: Набридло програвати, хочемо нарешті перемогти в єврокубках
Тарас Михавко
Центральний захисник Динамо Тарас Михавко поділився очікуваннями від номінально домашнього матчу 3-го туру Ліги конференцій проти боснійського Зриньски.
Про це гравець сказав в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
"Сподіваюсь, що перемоги. Ми усі в команді хочемо також. Набридло програвати кожен раз, пропускаючи два чи більше. Хочемо перемогти і будемо в четвер перемагати, бо дуже зачекались перемоги в єврокубках", – сказав Михавко.
Поєдинок Динамо – Зриньски відбудеться у четвер, 6 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.
Після двох турів кияни займають 34-те місце серед 36 учасників Ліги конференцій. Підопічні Шовковського двічі програли у турнірі – Крістал Пелесу та Самсунспору.
