Фанати Барселони атакували автобус Атлетико перед матчем Кубку Іспанії

Вболівальники каталонської Барселони розбили скло клубного автобуса Атлетико, коли "матрацники" прибули на півфінальний матч Кубку Іспанії.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Фанати "блаугранес" вишикувалися вздовж дороги на стадіон, влаштувавши гостям справжнє пекло. Вони запалювали фаєри та запускали феєрверки.

💥 Informa @RuizAntonito



⚠️ ¡No a la violencia en el fútbol!



🚌 El autobús del @Atleti ha llegado con una luna rota al Camp Nou tras recibir el impacto de un objeto por parte de los ultras del @FCBarcelona



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yHT6rOlVtw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2026

Дехто з ультрас вирішив перевірити на міцність скло автобуса гостей з Мадрида. На відео від Toque Sports видно, що транспортний засіб "матрацників" постраждав від нападу фанатів.

🇪🇸🚍❌ BUS DE ATLÉTICO DE MADRID FUE ATACADO EN SU LLEGADA AL CAMP NOU.



pic.twitter.com/YjlVnRv3wj — Toque Sports (@ToqueSports) March 3, 2026

Зазначимо, що матч-відповідь завершився перемогою Барселони з рахунком 3:0. Однак цього виявилося недостатньо для виходу у фінал Кубку Іспанії, адже першу гру Атлетико виграв з перевагою у чотири м'ячі.

Інший фіналіст Кубку Іспанії визначиться у середу, 4 березня. За путівку боротимуться Реал Сосьєдад та Атлетик. Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "біло-синіх".