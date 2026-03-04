Українська правда
Фанати Барселони атакували автобус Атлетико перед матчем Кубку Іспанії

Сергій Шаховець — 4 березня 2026, 11:07
Фанати Барселони атакували автобус Атлетико перед матчем Кубку Іспанії
Вболівальники каталонської Барселони розбили скло клубного автобуса Атлетико, коли "матрацники" прибули на півфінальний матч Кубку Іспанії.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Фанати "блаугранес" вишикувалися вздовж дороги на стадіон, влаштувавши гостям справжнє пекло. Вони запалювали фаєри та запускали феєрверки.

Дехто з ультрас вирішив перевірити на міцність скло автобуса гостей з Мадрида. На відео від Toque Sports видно, що транспортний засіб "матрацників" постраждав від нападу фанатів.

Зазначимо, що матч-відповідь завершився перемогою Барселони з рахунком 3:0. Однак цього виявилося недостатньо для виходу у фінал Кубку Іспанії, адже першу гру Атлетико виграв з перевагою у чотири м'ячі.

Інший фіналіст Кубку Іспанії визначиться у середу, 4 березня. За путівку боротимуться Реал Сосьєдад та Атлетик. Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "біло-синіх".

