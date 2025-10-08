Вболівальники Ворскли провели серйозну розмову з командою після поразки від Чернігова

Фанати полтавської Ворскли провели серйозну розмову з командою після матчу 10 туру Першої ліги України проти Чернігова, в якому полтавці зазнали мінімальної поразки.

Відео опублікували на fcvorskla1955.

Фанати: Як це не йде, коли з перших хвилин нас пресують на нашому ж полі? Остання команда чемпіонату. Я мовчу про те, як вас розривала Вікторія. Я давно такого не бачив, щоб нас так возили, бл*ть. Просто с**а отак.

Бабич: Треба почекати.

Ф: Я кажу, я з 1995 року тут на кожному матчі, 30 років. І за весь час такого не бачив.

Б: А ви бачили бл*ть, щоб команду будували за місяць?

Ф: Я не бачив!

Б: Так що ви бл*ть розказуєте.

Ф: Але, треба грати, а не стояти.

Капітан Ворскли: Слухай, так ми граємо, ми б'ємо, бл*ть, по воротах. Ти думаєш я не хочу заробити чи що? Я не хочу тут грати, бути капітаном, носити цю емлему? Я хочу! Не лізе мяч. Не лізе! Що я зроблю?

Зауважимо, що за 10 матчів у Першій лізі Ворскла здобула 3 перемоги, 3 нічиї та тричі поступилася. У команди 7 очок та 8 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, головний тренер Ворскли Олександр Бабич після нічиєї з Вікторією (1:1) у 8-му турі Першої ліги розповів, що трансферний бан від ФІФА не дозволив полтавському клубу заявити двох легіонерів.