Перша ліга. Перемога Інгульця, Ворскла програла Чернігову

У середу, 8 жовтня, відбувся ряд матчів в рамках десятого туру Першої ліги сезону-2025/26. Ворскла вдома зазнала мінімальної поразки від Чернігова, яка дозволила гостям піднятися із зони вильоту.

Інгулець у результативному матчі вдома обіграв Агробізнес 3:2. Господарі завершували поєдинок у меншості.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 8 жовтня

Ворскла – Інгулець – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Кулик

Інгулець – Агробізнес – 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 13 Войтиховський, 1:1 – 32 Кисленко, 2:1 – 37 Бенедюк, 2:2 – 59 Войтиховський, 3:2 – 71 Волохатий

Вилучення: 85 Діхтярук (Інгулець)

8 жовтня відбудуться ще три матчі 10 туру:

14:00 Металург Запоріжжя – Пробій Городенка

15:00 Поділля – Лівий Берег

16:00 Нива Тернопіль – Буковина

Раніше у дев’ятому турі сумська Вікторія здобула перемогу над ЮКСА з рахунком 2:0.