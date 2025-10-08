Перша ліга. Перемога Інгульця, Ворскла програла Чернігову
У середу, 8 жовтня, відбувся ряд матчів в рамках десятого туру Першої ліги сезону-2025/26. Ворскла вдома зазнала мінімальної поразки від Чернігова, яка дозволила гостям піднятися із зони вильоту.
Інгулець у результативному матчі вдома обіграв Агробізнес 3:2. Господарі завершували поєдинок у меншості.
Чемпіонат України – Перша ліга
10 тур, 8 жовтня
Ворскла – Інгулець – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 62 Кулик
Інгулець – Агробізнес – 3:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 13 Войтиховський, 1:1 – 32 Кисленко, 2:1 – 37 Бенедюк, 2:2 – 59 Войтиховський, 3:2 – 71 Волохатий
Вилучення: 85 Діхтярук (Інгулець)
8 жовтня відбудуться ще три матчі 10 туру:
- 14:00 Металург Запоріжжя – Пробій Городенка
- 15:00 Поділля – Лівий Берег
- 16:00 Нива Тернопіль – Буковина
Раніше у дев’ятому турі сумська Вікторія здобула перемогу над ЮКСА з рахунком 2:0.