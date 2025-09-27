ЮКСА розписала мирову з Пробієм у 8 турі Першої ліги
Фото: ФК ЮКСА
Сьогодні, 27 вересня, двома матчами стартував 8 тур чемпіонату України у Першій лізі.
У першій зустрічі ігрового дня ЮКСА вдома розписала безгольову нічию з Пробієм Городенка. Безгольова серія ЮКСА у Першій лізі триває вже 415 хвилин.
Сьогодні відбудеться ще один поєдинок у Перші лізі – полтавська Ворскла вдома прийме Вікторію.
Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 27 вересня
ЮКСА (Тарасівка) – Пробій Городенка 0:0
14:00 Ворскла (Полтава) – Вікторія (Суми)
Нагадаємо, напередодні ПФЛ визначила долю перенесеного матчу Чернігів – Металіст.