ЮКСА розписала мирову з Пробієм у 8 турі Першої ліги

Сьогодні, 27 вересня, двома матчами стартував 8 тур чемпіонату України у Першій лізі.

У першій зустрічі ігрового дня ЮКСА вдома розписала безгольову нічию з Пробієм Городенка. Безгольова серія ЮКСА у Першій лізі триває вже 415 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок у Перші лізі – полтавська Ворскла вдома прийме Вікторію.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 27 вересня

ЮКСА (Тарасівка) – Пробій Городенка 0:0

14:00 Ворскла (Полтава) – Вікторія (Суми)

Нагадаємо, напередодні ПФЛ визначила долю перенесеного матчу Чернігів – Металіст.