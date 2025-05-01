Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Шахтар зазнав критики за добру справу: фанати не оцінили галасу навколо голу маленького хлопчика

Богдан Войченко — 1 травня 2025, 12:32
Скріншот
Шахтар зазнав критики за добру справу: фанати не оцінили галасу навколо голу маленького хлопчика

Донецький Шахтар втілив мрію маленького фаната, зробивши для нього день мрії, але користувачі у соцмережах не оцінили такого жесту.

У Тіктоці нещодавно завірусився гол хлопчика біля гаражів, який привернув увагу не лише звичайних українців, але й футбольні клуби. "Гірники" вирішили зробити свято для маленького Роми з Тернополя.

Читайте також :
Відео Маленький вболівальник МЮ підкорив соцмережі щирою реакцією на драму у матчі з Ліоном

Шахтар організував фанату і його родині поїзду на матч проти Динамо (2:2), а також познайомив хлопця з гравцями та навіть вручив у кінці дня подарунки.

@fcshakhtar 😍 Від вірусного відео до великого футбольного вечора! ⚽️ Неймовірна історія, що надихає 🧡 Маленький герой вірусного відео завітав на матч «Шахтар» 🆚 «Динамо», де познайомився з гравцями й тренерським штабом, отримав автографи, зробив пам’ятні фото, а фінальним сюрпризом став подарунок від Георгія Судакова 🙌 #Shakhtar #Шахтар #Україна #Ukraine #football #футбол #Динамо #ШахтарДинамо ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar

Багато хто подякував і підтримав донеччан за добрий вчинок, але й знайшлися і ті, хто не зрозумів добрих намірів клубу.

Користувачі у коментарях не розуміють, чому саме цю дитину обрав Шахтар, адже багато інших хлопчиків щодня забивать сотні шикарних голів, граючи у дворових умовах. Найбільш залайканий коментар у Тіктоці набрав майже 4 тисячі лайків.

Нагадаємо, нічия у матчі з Динамо майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та киян на 6 та 10 очок відповідно.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб за 4 тури до фінішу сезону-2024/25 гарантував собі вихід у єврокубки.

ВІДЕО фанати Шахтар