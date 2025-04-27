Шахтар нічиєю з Динамо гарантував собі вихід у єврокубки

Донецький Шахтар за 4 тури до фінішу сезону-2024/25 гарантував собі вихід у єврокубки.

Сталося це після нічиєї з київським Динамо (2:2) в 26 турі УПЛ.

"Гірники" стали третім українським клубом, який забезпечив собі міжнародні матчі. Раніше це зробили Динамо та Олександрія.

Шахтар ще не втратив математичні шанси на чемпіонство, тому зберігає можливість вийти до другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ймовірно, цього не станеться. Донецький клуб також може випередити Олександрію. Друге місце – це перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Щоб потрапити до групового етапу треба буде пройти чотирьох суперників.

Друге місце може гарантувати донеччанам і другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, але для цього треба, щоб Динамо виграло Кубок України, а Олександрія стала чемпіоном УПЛ.

Якщо колектив Маріно Пушича залишиться на третій сходинці, але здобудуть перемогу в Кубку України, то стартуватимуть у 1 раунді кваліфікації Ліги Європи.

Але якщо у фіналі Кубку України Шахтар програє "біло-синім", то третє місце – це другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. На шляху до групового етапу треба буде пройти трьох суперників. Причому виліт на кожному етапі означатиме виліт з єврокубків.

Математично "помаранчево-чорні" можуть стати четвертими. Це означатиме (якщо не виграють Кубок України), що команда стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Тобто, також три суперника без права на помилку на шляху до групового етапу ЛК.