Курйоз на Золотому м’ячі: фотограф перервав прямий ефір, а охоронець силоміць відштовхнув його

Під час церемонії вручення Золотого м'яча стався незручний епізод, який спантеличив ведучих прямого ефіру.

Фотограф несподівано пройшов просто перед камерами під час трансляції DAZN, перетнувши майданчик між колишньою англійською футболісткою Ліанн Сандерсон і відомим футбольним журналістом Фабріціо Романо.

Ситуація швидко набула ще більш курйозного характеру, коли до фотографа підійшов охоронець. Він схопив чоловіка та силоміць відштовхнув його в інший бік, поки ведучі трансляції розгублено спостерігали за тим, що відбувається.

Неочікувана сцена привернула увагу глядачів і стала приводом для обговорення в соціальних мережах.

Реакції вболівальників виявилися неоднозначними. Деякі користувачі розкритикували дії охоронця, назвавши таку поведінку непрофесійною для заходу такого рівня. Інші ж дивувалися самому вчинку фотографа та намагалися зрозуміти, навіщо він перетнув майданчик просто під час прямого ефіру.

Нагадаємо, головними тріумфаторами цьогорічної церемонії стали Гаррі Кейн та Алексія Путельяс, які отримали найпрестижніші індивідуальні нагороди. Для Кейна ця перемога стала історичною: він першим серед англійців за 25 років здобув Золотий м'яч після Майкла Оуена, який отримав відзнаку у 2001 році.

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.