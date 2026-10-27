Журналіст осоромився перед легендою футболу: запитав про найкращий результат на Золотому м’ячі

Курйозний момент стався під час інтерв'ю з легендарним англійським нападником Майклом Оуеном.

Журналіст запитав колишнього форварда Ліверпуля та Манчестер Юнайтед про його найкращий результат у голосуванні за Золотий м'яч, схоже, навіть не підозрюючи, що той свого часу виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

"Яке місце ти посів у голосуванні за Золотий м'яч, коли ще грав?" — поцікавився представник медіа.

Оуен не приховував здивування таким запитанням і коротко нагадав співрозмовнику про свій головний індивідуальний тріумф:

"Ну… я виграв його у 2001 році".

Реакція колишнього нападника швидко привернула увагу футбольних уболівальників. Адже у 2001 році Оуен справді отримав Золотий м'яч, випередивши в голосуванні Рауля та Олівера Кана. Тоді англієць провів один із найяскравіших сезонів у кар'єрі, а разом із Ліверпулем здобув низку трофеїв.

Нагадаємо, що англієць Гаррі Кейн здобув головну індивідуальну нагороду на церемонії Золотого м'яча, ставши першим представником своєї країни за понад два десятиліття, якому вдалося виграти цю нагороду.

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.