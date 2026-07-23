Вдячний, що клуб проявив до мене таку турботу: Пономаренко – про продовження контракту з Динамо

Форвард Динамо Матвій Пономаренко висловився про підписання нового контракту із київським клубом.

Його слова передає пресслужба "біло-синіх".

Футболіст заявив, що відчуває велику гордість через довіру до себе від керівництва, яке запропонувало продовжити співпрацю. Він зізнався, що без довгих роздумів погодився.

"Будемо рухатися далі до нових вершин. Для мене найголовніше – допомагати команді. Динамо багато дало мені, я виріс тут. Вдячний, що клуб проявив до мене таку турботу. Старатимуся віддячувати. Які наступні цілі ставлю перед собою? Насамперед важливо бути на своєму місці, не розслаблятися, йти лише вперед, допомагати команді виходити у єврокубки та гідно грати там, вигравати трофеї", – сказав Пономаренко.

Зазначимо, що нападник напередодні підписав довгострокову угоду зі столичним клубом. Новий контракт розрахований терміном на п'ять років.

У попередньому сезоні Матвій став найкращим бомбардиром УПЛ. Він забив 13 голів у 15 матчах.

Нагадаємо, що наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 23 липня проти ПАОКа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом, текстова трансляція буде доступна за посиланням.