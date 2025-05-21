Поверніть Мальдіні, – фанати Мілана влаштували акцію протесту проти власника та керівництва клубу

Фанатський рух Мілана влаштував акцію протесту проти власника клубу Джеррі Кардінале та керівників.

Про це повідомляє HomeOfMilan.

Згідно з джерелом, біля штаб-квартири клубу "Casa Milan" з'явилися банери та стікери, на яких фанати "дияволів" висловили своє невдоволення власником та керівництвом.

Вони також закликали повернути легенду "россонері" Паоло Мальдіні, який залишив "Сан-Сіро" в червні 2023 року через конфлікт з Кардінале.

На цих банерах фігурували написи "Мальдіні = ідентичність #ГетьЕлліот", "Поверніть нам Мілан, поверніть нам Мальдіні", "Ми – Мілан, торговці, геть з храму" та "Кардінале, ми не дозволимо тобі зруйнувати 125 років історії".

Така реакція відбулася на тлі провального сезону Мілана, який вже достроково залишився без єврокубків на наступний сезон. За тур до фінішу команда Сержіу Консейсау посідає дев'яте місце таблиці Серії А.

Нагадаємо, що одразу після програного фіналу Кубку Італії з подібними закликами, як і у фанатів, виступив колишній форвард Мілана Антоніо Кассано.