Ексгравець Мілана закликав керівництво клубу подати у відставку після програшу фіналу Кубку Італії

Колишній форвард Мілана Антоніо Кассано висловив своє невдоволення правлінням нинішнього керівництва клубу.

Слова 42-річного італійця наводить Ніколо Скіра.

Вчора, 14 травня, "россонері" зазнали поразки у фіналі Кубку Італії, програвши Болоньї з рахунком 0:1.

На думку Кассано, результати команди цього сезону демонструють, що власник клубу Джеррі Кардінале та генеральний директор Джорджо Фурлані мають залишити Мілан.

"Вони некомпетентні, їм треба піти звідти на***. Мілан – це не жарт, а серйозна річ. Вони перетворили другу за успіхом команду Європи на команду середини турнірної таблиці", – сказав Кассано.

На даний момент Мілан посідає восьме місце таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на чотири очки за два тури до фінішу. При цьому від шостого місця, яке дасть право зіграти у Лізі конференцій, "дияволи" відстають на три бали.

Раніше стало відомо, що Мілан прийняв рішення щодо опції викупу контракту захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.