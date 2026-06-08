Фанати Литви та Латвії влаштували потужний перформанс на Кубку Балтії: заспівали легендарний хіт про Путіна

Цьогорічний Кубок Балтії подарував уболівальникам момент, який миттєво став вірусним у соцмережах. Під час півфінального матчу між збірними Литви та Латвії увага багатьох глядачів була прикута не лише до подій на полі, а й до атмосфери на трибунах.

Уболівальники обох команд вкотре продемонстрували свою підтримку Україні. Під час зустрічі на секторах можна було помітити українські прапори та банери з написом "FCK PTN", які вже давно стали одним із символів солідарності з українцями у боротьбі проти російської агресії.

Втім, найбільший резонанс викликав інший епізод.

Литовські та латвійські фанати спільно виконали добре відомий хіт про російського диктатора Володимира Путіна, який після початку повномасштабного вторгнення став популярним далеко за межами України.

Відео з трибун швидко розлетілися мережею та зібрали тисячі реакцій. У коментарях користувачі відзначали, що країни Балтії вже багато років залишаються серед найбільш послідовних союзників України та регулярно демонструють свою підтримку як на політичному рівні, так і на спортивних аренах.

Що стосується самого матчу, то збірна Литви пробилася до фіналу турніру, здолавши Латвію в серії пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1, а післяматчева лотерея принесла успіх литовській команді – 5:4.

Раніше повідомлялося, що литовський баскетбольний клуб Жальгіріс креативно підтримав Україну під час матчу Євроліги.