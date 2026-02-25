Ексзірка Ліверпуля розглядає завершення кар'єри, попри інтерес із Росії – ЗМІ

Колишній півзахисник Ліверпуля та Барселони Філіппе Коутінью роздумує над переходом до американської МЛС або завершенням ігрової кар'єри у віці 33 років, відхиляючи при цьому запити з російського чемпіонату.

Про це повідомляє ESPN.

Як повідомляє видання, представники бразильця нещодавно отримали пропозицію щодо можливої співпраці від ЦСКА Москва. Проте джерело, близьке до гравця, зазначило, що було б дуже здивоване, якби півзахисник пристав на пропозицію з РФ.

Усі російські клуби та національні збірні залишаються відстороненими від участі у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення в Україну ще в лютому 2022 року.

Зауважимо, що наразі гравець перебуває у статусі вільного агента, оскільки 19 лютого достроково розірвав контракт із Васко да Гама. Головними причинами такого кроку футболіст назвав сильний тиск з боку вболівальників та глибоке психологічне виснаження.

Загалом після свого повернення до Бразилії у 2024 році Коутінью встиг провести 81 матч, у яких відзначився 17 забитими м'ячами та 7 результативними передачами.

