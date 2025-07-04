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Коутінью став повноцінним гравцем Васко да Гама

Олег Дідух — 4 липня 2025, 18:33
Коутінью став повноцінним гравцем Васко да Гама
ФІліппе Коутінью
ФК Васко де Гама

Зірковий бразильський півзахисник Філіппе Коутінью остаточно покинув англійську Астон Віллу та став повноцінним гравцем бразильського Васко да Гама.

Про це повідомляють пресслужби обох клубів.

Астон Вілла оголосила про відхід Коутінью, в той час як Васко да Гама – про підписання повноцінного контракту з 33-річним бразильцем на один рік – до кінця червня 2026 року. Умови трансферу жодна зі сторін не розголошує.

Нагадаємо, з липня минулого року Коутінью грав за Васко да Гама на правах оренди. У поточному сезоні на рахунку хавбека 5 голів і 3 асисти в 26 матчах за бразильський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Челсі до голкіпера Манчестер Сіті та збірної Англії Еміліано Мартінеса.

Астон Вілла Васко да Гама Коутінью

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