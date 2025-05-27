Повернення легенди: Мудрик засвітився в одному з барів у Польщі

Михайло Мудрик став несподіваною зіркою вулиць польського Вроцлава.

24-річний українець приїхав до міста, щоб підтримати Челсі перед фіналом Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

Попри те, що Мудрик не потрапив до заявки на матч, він не залишив команду без уваги. Вболівальники "синіх" були приємно здивовані його присутністю, і навіть влаштували теплу зустріч: фанати заспівали пісню на честь українця прямо в барі.

Мудрик щиро усміхався, спілкувався з прихильниками та фотографувався з усіма охочими. Його поява стала додатковим емоційним зарядом для команди напередодні вирішального протистояння.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій відбудеться у середу, 28 травня, о 22:00 за київським часом. На "Чемпіоні" можна детально ознайомитися з анонсом матчу.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зможе отримати медаль турніру за підсумками матчу Челсі – Реал Бетіс.