Вінісіус, помри: фанати Барселони запустили провокативну кричалку перед матчем із Реалом

Атмосфера навколо фіналу Кубка Іспанії загострилася ще до стартового свистка. Вулиці Севільї напередодні великого матчу заполонили фанати Барселони, які скандували образливі гасла на адресу зірки Реала Вінісіуса Жуніора.

Серед найбільш обурливих вигуків були "Вінісіус, помри" та "Пляжний м'яч", що прозвучали під акомпанемент масових святкувань фанатів "блауграни".

Остання кричалка є відсилкою до нещодавнього класико, де Вінісіус у розмові з Гаві хизувався тим, що має виграти Золотий м'яч, але посів друге місця у голосуванні.

Подібна поведінка вже викликала хвилю критики у соціальних мережах. Фанати та експерти закликають футбольну громадськість звернути увагу на зростання рівня агресії на трибунах і за їх межами.

Нагадаємо, фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться у суботу, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за Києвом.

Команди вже оголосили стартові склади. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін не потрапив до основи, як і зірковий форвард Кіліан Мбаппе.