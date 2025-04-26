Лунін та Мбаппе – у запасі Реала на фінальний матч Кубку Іспанії з Барселоною

Тренерський штаб мадридського Реала на чолі з Карло Анчелотті обрав стартовий склад на фінал Кубку Іспанії проти Барселони.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін розпочне гру на лаві запасних. За інформацією ЗМІ, спочатку Анчелотті планував виставити на матч саме Луніна. Проте нещодавня травма українця змусила наставника команди змінити своє рішення та зробити ставку на Тібо Куртуа.

Також у стартовий склад не потрапив нападник Кіліан Мбаппе, який не встиг повністю відновитися від травми.

Реал: Куртуа, Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Беллінгем, Родріго, Вінісіус Жуніор.

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Алаба, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Фран Гарсія, Браїм Діас.

Матч на "Олімпійському стадіоні" в Севільї розпочнеться о 23:00 за київським часом. У прямому етері зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

📋✅ Our starting XI for the Copa del Rey final!

🆚 @FCBarcelona pic.twitter.com/gSOHMkRV0g — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 26, 2025

Зазначимо, що перед матчем арбітри поскаржились на клубне ТБ "королівського клубу", яке регулярно транслювало моменти, в яких на думку мадридців Рікардо де Бургос Бенгоечеа припустився помилок.

Після цього Реал вирішив вимагати від RFEF замінити суддівський склад на Ель Класико, проте отримав відмову. У підсумку, попри повідомлення ЗМІ про намір клубу бойкотувати фінал, зустріч все ж відбудеться.