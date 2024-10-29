Історія дня: як Вінісіус хизувався своїм "примарним" Золотим м'ячем під час Ель Класіко

У понеділок, 28 жовтня, визначився новий володар Золотого м'яча, яким став опорний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Ще у суботу всім у світі футболу здавалося, що саме вінгер Реала Вінісіус Жуніор має отримати цю нагороду, навіть сам гравець у це вірив!

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Під час Ель Класіко стався доволі цікавий епізод, який сильно завірусився у соціальних мережах, а зараз є доволі кумедним, особливо на тлі останніх новин. Звісно ж, мова про сутичку Гаві та Вінісіуса.

Коли рахунок на табло став 4:0, а бразилець отримав жовту карту за свої провокативні дії на полі, у гру увійшов хавбек каталонців, який підлив масла у вогонь.

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Гаві показав жест із чотирьох пальців своєму опоненту, натякаючи на кількість забитих голів Барселони у матчі. Тут Жуніор не витримав та пішов розбиратися із кривдником, видавши йому дуже пафосну фразу.

"Так, ми пропустили 4 голи, але у понеділок я отримаю Золотий м'яч", – заявив Вінісіус.

🗣️ Gavi to Vinicius: "0-4"



🗣️ Vini's response: "Yes, yes, but on Monday I will win the Ballon d'Or."



Didn't play out well tho 😂 pic.twitter.com/HqPAHrl1Rt — Emma (@emmaofsal) October 29, 2024

Як усі ми тепер знаємо, бразилець залишився без нагороди, через що хейтери йому активно нагадують про цей епізод у соціальних мережах.

Звісно ж, можна довго сперечатися на тему того, чи заслуговував на нагороду вінгер Реала, проте футболісту під час Класіко варто було зосередитися на своїй грі, а не хизуватися тим, чого не має.