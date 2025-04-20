"Не говори, а грай", або Як Вінісіус збився зі шляху в Реалі

Зірковий вінгер Реала Вінісіус Жуніор потрапив у глибоку ігрову яму в 2025 році, що боляче б'є по результатах Мадрида.

Чемпіон розповідає про проблеми бразильця, які він здебільшого організував собі сам.

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Матч на "Емірейтс" проти Арсенала став квінтесенцією виступів Вінісіуса у 2025 році.

18 втрат – захмарний показник при 38 дотиках до м'яча. Жодного удару в площину воріт, жодного пасу під удар, жодного успішного дриблінгу. Грубо кажучи, Віні виглядав аматором, який дивом опинився серед профі.

І найцікавіше, що це навіть особливо не здивувало.

От ви бачили Вінісіуса в двох Ель Класіко з Барселоною у цьому сезоні? Або, наприклад, в Дербі Мадриленьйо?

За останній рік бразилець деградував за ударами по воротах (із 3,72 за 90 хвилин до 3,26), ударами в площину воріт (з 1,83 до 1,01), очікуваними голами (з 1,9 до 1,4).

Втім, найгірше для нього – це втрата страху в очах захисників. Ті, хто рік тому безбожно на Вінісіусі фолили, зараз спокійно очікують його фінтів, ніби знають наперед, куди він прокине м'яч.

За всю еру Карло Анчелотті в Реалі Віні ще не приносив так мало користі. У перших 20 матчах 2025 року він оформив 5+2 в усіх турнірах. Натомість у 2024-му було 13+6, у 2023-му – 9+7, а у 2022-му – 5+7.

Ось наскільки все погано.

І вишенька на торті – свіже опитування Marca після вильоту з ЛЧ, у якому фани "Вершкових" поставили Вінісіуса на 4-те місце серед гравців, яких не хочуть бачити в команді наступного сезону після катастрофічних Хесуса Вальєхо, Лукаса Васкеса та Давида Алаби.

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"Що в біса відбувається з Вінісіусом?" – запитує Cadena SER.

Але тут нема якоїсь однієї простої відповіді.

Щонайменше треба відмотати назад до жовтня 2024-го, коли у Парижі France Football несподівано вручив Золотий м'яч Родрі, а не бразильцю.

За кілька днів до церемонії Віні шикарно знищив дортмундську Боруссію, оформив хет-трик. Ніхто в Мадриді не сумнівався, що саме він отримає нагороду, а коли стало відомо про рішення організаторів, Реал бойкотував церемонію.

"Якщо треба, я зроблю це ще десять разів. Вони не готові", – цей пост Вінісіуса зібрав аж мільйон лайків.

На ділі ж виявилося, що не готовим був лише він.

До рішення France Football бразилець мав 0,87 голу та асисту за 90 хвилин, після нього – 0,66.

9 листопада Вінісіус ще блиснув хет-триком у ворота Осасуни, забивши навіть з пасу Луніна, але далі мовчав у Ла Лізі аж до 23 лютого.

У цей період Реал тягнули Беллінгем, Мбаппе, навіть 39-річний Модрич, тільки не він. Його виклик футбольному світу виявився фейком. На ділі Вінісіус по-дитячому образився на всіх, расизм навіщось приплів – та так, що досі не зібрав себе докупи.

"I will do it 10x " vinicius misses the penalty pic.twitter.com/nOA9oL0NKQ — CFC_vik²⁵⁴ (@_vic_kie__) March 12, 2025

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Але це ж не все. Ще є саудівці.

Влітку 2024-го вони вийшли на Вінісіуса і запропонували мільярд євро за 5 років, а самому Реалу – 350 млн.

На той момент Віні був героєм тріумфальної Ліги чемпіонів, і Флорентіно Перес навіть не розглядав пропозицію всерйоз.

А от сторона бразильця вирішила зіграти в гру.

Вони розмовляли у вересні та грудні, а в лютому – перед матчами ЛЧ з Ман Сіті – Вінісіус навіть особисто зустрічався у Празі з представниками саудівського інвестиційного фонду, який оплачує банкет.

Ясно, що бразилець не хотів до Ер-Ріяда. Весь цей шум його агенти використовували як аргумент в переговорах з Реалом щодо нового контракту. Вони просили більшу зарплату, бо як ні, то...

🚨 BREAKING: Saudi's offer to Vinícius:



• €1 BILLION salary, 13x bigger than his current one.

• Free agency in 2029.

• Opportunity to return to Europe before Vini turns 30 years old.

• Whatever job he wants in Saudi football after retirement.

• Ambassador for 2034 World… pic.twitter.com/QVLcCQxdAY — Madrid Zone (@theMadridZone) August 12, 2024

Ідіотська ідея – шантажувати Переса.

До всього, правда-то на його боці. Зараз Мбаппе, Беллінгем і Вінісіус заробляють по 15 млн кожен, аби ніхто не ображався. На тому ж принципі були побудовані ще "Галактікос" Роналдо, Фігу й Зідана.

Справи Віні веде американська Roc Nation Sports, що належить реперу Jay-Z – може, вони там не розуміють, як працює сокер?

В будь-якому випадку, ці агенти створили хаос навколо клієнта, він отримав додаткову порцію хейту за нелояльність, а надбав... нічого. Нуль.

"Я щасливий в Реалі, я втілюю свою мрію грати з найкращими футболістами, тренером, президентом, фанами. Ніде мені не буде краще, ніж тут", – складно не погодитися з вінгером, але чому тоді його контракт досі не продовжено? Це теж заважає концентрації на грі.

Florentino Pérez with Vinícius Junior. pic.twitter.com/hgxS4sMv5o — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 8, 2025

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Але і це ж не все. Є ще уболівальники, які його засвистують по всій Іспанії.

Симуляції, провокації, трешток – з цього почалося і триває роками.

Особливо це загострилося у 2023-му після сліз, бійки й вилучення на "Местальї". Навіть президент Бразилії Лула тоді вступився за свого, і довелося консервативній Ла Лізі неохоче почати щось робити.

Так, чотирьох фанів Атлетико впіймали й покарали за повішене опудало Вінісіуса на мосту; трьох уболівальників Валенсії ув'язнили на 8 місяців за расистську лайку.

Ще восени 2024-го іспанська поліція знайшла та арештувала чотирьох координаторів кампанії цькування Вінісіуса в соцмережах.

"За останні місяці ми змогли притягнути до відповідальності 3-4 осіб. Я граю в Іспанії, де я багато страждав і страждаю. Це трохи полегшується за допомогою людей, які щось роблять проти расизму. Будь-яка допомога вітається. Чорношкірі страждають давно, і має настати момент, коли ми з цим покінчимо", – казав бразилець.

"Нам би твої страждання за 15 лямів на рік", – писали на те фани в коментарях.

Раніше Віні витримував їхній тиск, але зараз перестав. Цього сезону у нього 16 голів на "Бернабеу" і лише 4 – на виїзних стадіонах.

Важко грати, приміром, на "Ель Садарі", який хором бажає вінгеру смерті.

Він біситься від образ з трибун, свариться, іноді зривається і виходить, як-от зі Столе Димітрієвським із Валенсії.

Часу на футбол через це у Вінісіуса вкрай мало.

Тим часом експрезидент Валенсії Пако Роїг прямо виправдовує агресію трибун:

"Раніше таких проблем не було, або я їх не помічав. Ромаріо був чорношкірим, і не мав ніяких проблем. А цей Вінісіус... Знаєте, що він зробив? Переліз через паркан на "Местальї" і крикнув: "Ти обізвав мене сучим сином! А я того дня був на стадіоні з сином і внуком".

Вже й флегматичного Анчелотті у кубковій грі з Реалом Сосьєдад дістало скиглення Вінісіуса, і після чергової скарги він прокричав:

"Не говори, а грай!"

Проте Вінісіус продовжує безглузду словесну війну "один проти всіх".

REAL MADRID: "Vini deserves the Golden Ball!"

VINICIUS: pic.twitter.com/S1bgBbtlw1 — EuroPatriot 🦇 (@HomelandEurope) October 29, 2024

Договорився до того, що "у Іспанії слід відібрати право проведення ЧС-2030, якщо доти країна не викорінить расизм". Писали, що це неабияк розлютило Переса, чия будівельна компанія ACS – один з ключових урядових підрядників.

Було діло, в Дані Алвеса якісь ідіоти у Вільярреалі швирнули банан, а той підняв його і з'їв – ось правильна реакція. А от Вінісіус сам себе зжирає.

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І навіть це ще не все. Існує також "проблема Мбаппе".

У 2025 році Кіліан вже забив 19 голів, але це не вказує на її вирішення – навіть навпаки, бо ви ж бачили цифри Вінісіуса.

Грубо кажучи, їм нема місця одночасно на полі.

Коли Вінісіуса не було, Мбаппе забив 7 голів у 7 матчах. Коли ж він виходив – 26 у 41. Тобто, різниця десь у півтора рази.

Також впродовж сезону в усіх турнірах Вінісіус віддав на Мбаппе лише три гольові паси, а Кіліан бразильцеві – два.

Мізерно мало.

При цьому Marca засвідчує – конфлікту між ними немає, вони добре ладять і намагаються грати один на одного. Цього сезону Вінісіус вже віддав на Мбаппе 153 передачі, а отримав 133. Проблема не в ігноруванні, а лише в тактиці – вони ж обидвоє природні ліві вінгери. Хоча Мбаппе й грає центрфорварда, але подивіться на його теплову мапу – і де тут має поміститися Вінісіус?

Kylian Mbappé among all Real Madrid players in the 24/25 season:



1st in goals (18)

1st in completions (125)

1st in successful dribbles (77)

2nd in goal participations (22)

3rd in Sofascore (7.48)

3rd in duels won (117)



©️: via Sofascore 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/HKSxVYCm4Z — 〽️ (fan) (@kyks_98) January 19, 2025

Понад те, третій атакувальний гравець Реала Родріго – теж природний лівий вінгер, який вимушено грає на правому фланзі.

Така однотипність форвардів Реала не дозволяє їм сяяти. Мбаппе вигризає голи, але не штовхає команду вперед, а навпаки – забирає м'ячі з цифр Віні, Родріго й Джуда. Кожен з них забиває менше з появою в Мадриді француза.

При тому Беллінгем може бодай пірнути в силову боротьбу в центрі поля, а Родріго – відмахнутися, мовляв, не суперзірка я.

А от у Вінісіуса виправдань нема.

Він за звичкою отримує м'яч на лівому фланзі, але біля воріт не видно ні Бензема, ні принаймі Хоселу. Зате за кілька метрів від нього завжди стоїть Мбаппе, який просить пас, аби самому спробувати прорватися у пустий штрафний майданчик – себто, виконати улюблений маневр Віні.

"Я приїхав до Мадрида з ідеєю грати з Вінісіусом", – каже француз.

Але "грати" і "грати добре" – то різні речі.

Vinicius, Mbappe, and Rodrygo at half vs Arsenal:



0 Shots on Goal

0 Dribbles Completed



VMR NEEDS VAR 💔💔💔 pic.twitter.com/rTCP0Cl22j — Hater Central (@TheHateCentral) April 16, 2025

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Тож "що в біса коїться з Вінісіусом?"

А коїться лихо на всіх фронтах.

Бразилець не переварив невдачу із Золотим м'ячем і досі живе нею. Він також налаштував проти себе забагато різних людей, і їхня вага його відверто душить.

Інтриги з саудівцями за спиною Реала – дурість, коли "Королівський клуб" був останнім місцем на планеті, де Вінісіуса ще не освистували.

Ну, і нарешті, позиційний тупик на полі.

Ера Анчелотті в Мадриді підходить до завершення, і вже влітку найімовірніше Реал отримає нового тренера. Хабі Алонсо чи Юрген Клопп зможуть краще розплутати атакуючий вузол, ніж Карлетто, який більше тімбілдер, ніж тактик.

Але от що стосується поведінки, психології, то це Вінісіус має подолати сам.

Проблема не у тому, що його особистість комусь неприємна – зрештою, нема правила, що футбольна суперзірка має бути хорошою людиною. Біда в іншому – Віні себе не контролює і раз по раз собі шкодить.

Реал надто великий, щоб терпіти це довго.

Альваро Мората недавно розповідав, як психологи допомогли йому впоратися з критикою і поїхати капітаном на Євро-2024 – збоку здається, що те саме треба й бразильцеві, аби не розтринькати марно один із найбільших талантів покоління.