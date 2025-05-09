Не посоромилися залізти у машину: шалені фанати ПСЖ вкрали у гравця збірної Франції кепку

Після гучної перемоги ПСЖ над Арсеналом (3:1) в межах півфіналу Ліги чемпіонів у Парижі почався справжній футбольний хаос.

Фаєри, натовпи фанатів, поліція на вулицях: атмосфера була гарячою ще до стартового свистка, а після фінального – вибухнула.

Захисник Баварії Саша Бое втратив улюблену кепку. Історія з курйозом трапилась уже після гри, коли француз, що був серед глядачів, їхав додому на кабріолеті.

На одній з вулиць його авто опинилось у центрі натовпу шалених уболівальників ПСЖ. Десятки камер, вигуки, спалахи – і раптом один "герой" нахабно витягнув кепку з голови гравця просто через дах машини.

Sacha Boey s’est fait prendre sa casquette dans les rues bondées de Paris après la qualification du PSG 😒pic.twitter.com/2m9IUIrmUK — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2025

Бое не став влаштовувати шоу у відповідь, хоча погляд у нього був красномовніший за будь-які слова. Але зірковий захисник зберіг самоіронію і просто попросив повернути його кепку.

Нагадаємо, святкування фанатів ПСЖ виходу у фінал ЛЧ перетворилося на масові заворушення, напади, підпали та трагедії.