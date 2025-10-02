Легендарний італійський футболіст погодився очолити збірну Узбекистану

Легендарний Фабіо Каннаваро близький до того, щоб стати новим головним тренером збірної Узбекистану.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський фахівець погодився очолити команду на чемпіонат світу-2026. Сторони досягли угоди щодо умов контракту, офіційно про перехід буде оголошено протягом одного-двох днів.

🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.



Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.



Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Нагадаємо, в 2026 році збірна Узбекистану вперше в історії візьме участь у чемпіонаті світу. Наразі команду очолює Тімур Кападзе. Відбірковий цикл збірна Узбекистану розпочинала під керівництвом відомого словенського фахівця Сречко Катанця, який покинув свою посаду в січні поточного року через проблеми зі здоров’ям.

Раніше від роботи в Узбекистані відмовився Йоахім Лев.

Каннаваро залишився без роботи у квітні цього року, коли його звільнили із загребського Динамо, в якому він пропрацював трохи більше трьох місяців.