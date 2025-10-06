Легенда італійського футболу та володар Золотого м'яча-2006 очолив збірну Узбекистану

Узбекистанська футбольна асоціація оголосила про призначення Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера збірної.

Про це повідомила пресслужба УФА.

Контракт розраховано до завершення чемпіонату світу 2026 року та вже оголошено тренерський штаб фахівця.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

Еудженіо Альбарелла – асистент головного тренера, який раніше працював у збірній Японії, Ювентусі, Удінезе та Динамо Загреб;

Франческо Труазе – тренер із фізпідготовки, відомий за роботою у Беневенто, Удінезе та Динамо Загреб;

Антоніо Кіменті – тренер воротарів, який мав досвід роботи в молодіжних збірних Італії, Сампдорії та СПАЛ.

Останнім клубом Каннаваро було Динамо Загреб, яке він залишив навесні 2025 року. За 14 матчів хорватський гранд здобув сім перемог, п'ять разів програв та двічі зіграв унічию.

Також у кар'єрі іменитого ексфутболіста були Удінезе та Беневенто.

Нагадаємо, у 2026 році збірна Узбекистану вперше в історії візьме участь у чемпіонаті світу. Відбірковий цикл збірна Узбекистану розпочинала під керівництвом відомого словенського фахівця Сречко Катанця, який покинув свою посаду в січні поточного року через проблеми зі здоров’ям.

Раніше від роботи в Узбекистані відмовився Йоахім Лев.

Нагадаємо, восени 2024 року Каннаваро їздив у Росію на турнір з на турнір з падл тенісу, який організовувала російська букмекерська організація.