Два італійські топклуби цікавляться форвардом Баварії

Нападник мюнхенської Баварії Ніколас Джексон може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Bild.

Наразі Джексон виступає за Баварію а правах оренди із Челсі. Угода діє до кінця поточного сезону, в ній прописана опція викупу. Проте чемпіони Німеччини не планують її активовувати – 24-річний сенегалець повернеться у Челсі

У свою чергу, Ювентус також зацікавлений у оренді Джексона. Окрім Мілана, в числі претендентів на нападника також називаються турецький Фенербахче і Аль-Ахлі із Саудівської Аравії.

У поточному сезоні на рахунку Джексона 10 голів і 4 асисти в 33 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт із Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.