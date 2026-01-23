Челсі оштрафували на понад 200 тисяч доларів за інцидент з пляшкою

Лондонський Челсі оштрафували на 150 тисяч фунтів стерлінгів (близько 203 тисяч доларів) через інцидент, що стався після домашньої поразки від Астон Вілли (1:2) у 18-му турі АПЛ.

Про це повідомляє Reuters.

Після завершення святкування Астон Вілли, з технічної зони Челсі у бік лави запасних "левів" полетіла відкоркована пляшка. Вміст, схожий на воду, потрапив на гравців та персонал.

Цей інцидент у своєму рапорті зафіксував головний арбітр зустрічі Стюарт Атвелл. Пізніше в Челсі визнали провину, і незалежний регулятор ухвалив рішення про штраф для клубу.

Наразі Челсі посідає 6 місце у чемпіонаті Англії, маючи в активі 34 очки, і відстає від підопічних Унаї Емері, які посідають на разі 3 місце, на 9 очок.

Цікаво, що внаслідок того матчу Астон Вілла повторила клубний рекорд.