Челсі оштрафували на понад 200 тисяч доларів за інцидент з пляшкою
Лондонський Челсі оштрафували на 150 тисяч фунтів стерлінгів (близько 203 тисяч доларів) через інцидент, що стався після домашньої поразки від Астон Вілли (1:2) у 18-му турі АПЛ.
Про це повідомляє Reuters.
Після завершення святкування Астон Вілли, з технічної зони Челсі у бік лави запасних "левів" полетіла відкоркована пляшка. Вміст, схожий на воду, потрапив на гравців та персонал.
Цей інцидент у своєму рапорті зафіксував головний арбітр зустрічі Стюарт Атвелл. Пізніше в Челсі визнали провину, і незалежний регулятор ухвалив рішення про штраф для клубу.
Наразі Челсі посідає 6 місце у чемпіонаті Англії, маючи в активі 34 очки, і відстає від підопічних Унаї Емері, які посідають на разі 3 місце, на 9 очок.
Цікаво, що внаслідок того матчу Астон Вілла повторила клубний рекорд.