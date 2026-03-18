ФА може розпочати розслідування щодо агента Ісака на тлі справи з Челсі Абрамовича – ЗМІ

Футбольна асоціація Англії може розпочати розслідування щодо агента нападника Ліверпуля Александера Ісака через виплати від Челсі в період керівництва Романа Абрамовича.

Про це повідомляє The Times. Деталі додає OneFootball.

За інформацією видання, Зоран Лемич, який брав участь в організації рекордного трансферу 26-річного шведського гравця за 125 мільйонів фунтів стерлінгів, може опинитися під увагою керівних органів.

Справа стосується фінансових переказів на суму в кілька мільйонів фунтів, які брати Зоран та Владо Лемичі отримали від лондонського клубу в період з 2012 по 2015 рік. Ця пара брала участь у підписанні контрактів із низкою гравців у той період, серед яких зокрема: Рамірес, Давід Луїс, Неманя Матич та Андре Шюррле.

Оскільки Зоран є зареєстрованим посередником в Англії, він також підпадає під юрисдикцію асоціації.

Нагадаємо, раніше Челсі отримав відтерміновану заборону на трансфери на один рік та штраф у розмірі 11 мільйонів фунтів за порушення фінансової звітності в період з 2011 до 2018 року, про які нові американські власники самостійно повідомили керівні органи.

Напередодні також з'явилася інформація, що юристи колишнього власника лондонського клуба Абрамовича планують оскаржити передачу Україні 2,35 мільярда фунтів від продажу команди.