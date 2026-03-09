Юристи Абрамовича готові оскаржувати передачу 2,35 млрд фунтів від продажу Челсі на підтримку України

Юридична команда колишнього власника Челсі Романа Абрамовича готова оскаржувати передачу 2,35 млрд фунтів від продажу лондонського клубу Україні.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, юристи бізнесмена вже повідомили уряд Великої Британії про своє рішення, зазначивши, що кошти, отримані від продажу клубу в 2022 році, повністю належать Абрамовичу, і він готовий оскаржувати будь-які спроби їх конфіскації.

Гроші залишаються замороженими на рахунку компанії Fordstam Ltd, яка належить Абрамовичу, через суперечку з британською владою щодо того, як саме їх використати для допомоги жертвам війни в Україні.

Адвокати Абрамовича також наголосили, що мільярдер і надалі готовий передати гроші на благодійність, однак вважає, що рішення про пожертву має бути добровільним, і що кошти повинні допомогти "всім жертвам війни", а не лише українцям.

Раніше британський прем'єр-міністр Кір Стармер у виступі перед Палатою громад заявив, що Велика Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі, на гуманітарні цілі в Україні.

Роман Абрамович продав футбольний клуб Челсі у 2022 році під тиском британського уряду після вторгнення Росії в Україну.

Він отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж клубу за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Отримані від продажу клубу кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam.