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Шотландія та Угорщина оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Микола Дендак — 23 червня, 20:53
Шотландія та Угорщина оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Шотландії та Угорщини оголосили стартові склади на матч третього туру Євро-2024 з футболу.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Шотландія: Ганн, Ралстон, Робетсон, Мактоміней, Генлі, Макгінн, Макгрегор, Адамс, Гендрі, Гілмор, Маккенна.

Заміни: Келлі, Кларк, Шенкленд, Крісті, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Росс Маккрорі, Маклін, Тейлор, Форрест.

Угорщина: Гулачі, Орбан, Собослаї, Керкез, Шафер, Болла, Стайлс, Варга, Шаллай, Ботка, Дардай.

Заміни: Дібус, Саппанос, Ланг, Балог, А. Салай, Фіола, Него, А. Надь, Адам, Кляйнгайслер, Газдаг, Ж. Надь, Чобот, Хорват, Ката.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії. Для виходу в наступний етап їм потрібно перемогти шотландців.

Своєю чергою Шотландія в першому турі розгромно програла Німеччині, а пізніше розписала мирову зі Швейцарією.

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