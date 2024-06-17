Футбол по Саутгейту: Англія та Сербія завдали найменшу кількість ударів в історії Євро
Збірні Англії та Сербії завдали 11 ударів на двох у матчі 1 туру Євро-2024.
Про це повідомляє OptaJean.
Англійці пробили 5 разів, серби — 6. Це найменша кількість ударів у матчі чемпіонату Європи відтоді, як почала вестися відповідна статистика, тобто з 1980 року.
В підсумку Англія у прагматичному стилі втримала мінімальну перевагу над Сербією завдяки єдиному голу Джуда Беллінгема. Цікаво, що для "трьох левів" ця перемога стала лише другою у перших турах чемпіонатів Європи.