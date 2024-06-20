Англія та Данія оголосили стартові склади на матч чемпіонату Європи
Збірні Англії та Сербії визначилися зі стартовими складами на очний матч у другому турі Євро-2024.
Про це повідомили пресслужби команд.
Склад збірної Данії
Склад збірної Англії
Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.