Англія та Данія оголосили стартові склади на матч чемпіонату Європи

Збірні Англії та Сербії визначилися зі стартовими складами на очний матч у другому турі Євро-2024.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Данії

Startopstillingen mod England 🇩🇰



Her er de 11 spillere, der starter inde, når vi møder England i Frankfurt 💪



KOM SÅ DANMARK 🇩🇰



📸 @fbbillederdk#herrelandsholdet #ForDanmark #startopstilling pic.twitter.com/Xvn47ozxUH — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 20, 2024

Склад збірної Англії

An unchanged XI to face Denmark! 💪 pic.twitter.com/XOOr7rSQ8x — England (@England) June 20, 2024

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.