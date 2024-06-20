Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Англія та Данія оголосили стартові склади на матч чемпіонату Європи

Микола Дендак — 20 червня, 17:52
Англія та Данія оголосили стартові склади на матч чемпіонату Європи

Збірні Англії та Сербії визначилися зі стартовими складами на очний матч у другому турі Євро-2024.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Данії

Склад збірної Англії

Матч відбудеться у четвер, 20 червня, на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що англійці в першому колі здолали Сербію, а Данія зіграла внічию зі Словенією. Наразі команда "трьох левів" очолює турнірну таблицю, збірна Данії має рівність зі словенцями.

збірна Англії з футболу Збірна Данії з футболу Євро-2024 з футболу

збірна Англії з футболу

Поліція Франкфурта заарештувала вболівальників Англії
Саутгейт: У Данії дуже хороша команда та хороший тренер
Під знаком помсти Англії та Іспанії. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня
Збірна Данії — збірна Англії: де дивитися матч Євро-2024
Іспанія зіграє з Італією, Англія зустрінеться з Данією: розклад матчів Євро-2024

Останні новини