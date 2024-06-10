Суперник збірної України на Євро-2024 розгромив Уельс у товариському матчі

Збірна Словаччини зіграла свій заключний контрольний матч перед Євро-2024.

У Трнаві словаки розібралися з Уельсом. Матч завершився з рахунком 4:0

Товариський матч

9 червня

Словаччина — Уельс 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Куцка, 2:0 - 56 Боженік, 3:0 - 60 Ампаду (автогол), 4:0 - 90+1 Бенеш

Напередодні підопічні Франческо Кальцони розгромили команду із Сан-Маріно.

Нагадаємо, що Словаччина, разом із Бельгією та Румунією, є суперниками України на груповому етапі континентальної першості.