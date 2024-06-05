Словаччина розгромила Сан-Марино в контрольному поєдинку

Збірна Словаччини здобула перемогу над Сан-Марино в межах товариського матчу напередодні чемпіонату Європи-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Словаки потрапили до групи E на Євро-2024 зіграють на чемпіонаті Європи з Бельгією, Україною та Румунією.

Товариський матч

5 червня

Словаччина — Сан-Марино 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Ріго, 2:0 - 10 Суслов, 3:0 - 36 Гараслін, 4:0 - 58 Стрелец

Ще один представник групи E проведе товариський поєдинок сьогодні, 5 червня:

21:30. Бельгія — Чорногорія

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Зазначимо, що підопічні Сергія Реброва проведуть ще два товариські матчі напередодні Євро-2024 проти, Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).